Лукашенко уволил замначальника Генштаба ВС Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности замначальника Генерального штаба Вооруженных сил страны генерал-майора Александра Шкиренко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что соответствующий указ №240 Лукашенко подписал 12 июля. По нему Шкиренко уволили с имеющихся должностей и зачислили в распоряжение министра обороны.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве РФ с 10 до 11. На новую должность вынесли кандидатуру главы Минпромторга страны Дениса Мантурова.