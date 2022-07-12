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38 минут назад

Лукашенко уволил замначальника Генштаба ВС Белоруссии

Елена Прошина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности замначальника Генерального штаба Вооруженных сил страны генерал-майора Александра Шкиренко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко уволил замначальника Генштаба ВС Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что соответствующий указ №240 Лукашенко подписал 12 июля. По нему Шкиренко уволили с имеющихся должностей и зачислили в распоряжение министра обороны.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве РФ с 10 до 11. На новую должность вынесли кандидатуру главы Минпромторга страны Дениса Мантурова.

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