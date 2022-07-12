Реакция медведя на свое отражение в зеркале попала на видео

В соцсетях появилось видео с медведем, который увидел свое отражение в зеркале, пишет NDTV. Животное отреагировало так, что многие зрители признались: ничего смешнее они не видели.

Медведь стал героем соцсетей, когда подошел к огромному зеркалу, оставленному в лесу. Увидев свое отражение, косолапый испугался и отпрыгнул в сторону. Через мгновение он накинулся на своего «соперника» и попытался повалить его на землю.