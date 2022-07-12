Жители Казахстана устроили в магазине «битву за сахар»

Жители Актау и Караганды устроили разборки в магазинах из-за ставшего дефицитным в стране сахара. Видео с места событий попали в интернет, их сняли очевидцы, передает Lada.kz.

На кадрах из Актау видна группа людей, которые пытаются выхватить и забрать себе больше пакетов с сахаром, только выставленных на продажу в торговом зале. По информации казахстанского видеоблогера Азамата Сарсенбаева, снявшего видео, в магазине в одни руки отпускали не более двух килограмм продукта по 450 тенге (около 56 рублей) за килограмм.

Аналогичная ситуация произошла в Караганде. Однако самостоятельно остановить «сахарные разборки» в супермаркете «Аян» его сотрудникам не удалось, поэтому на место был вызван наряд полиции, передает Zakon.kz.