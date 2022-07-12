В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
1 час назад

Жители Казахстана устроили в магазине «битву за сахар»

Елена Прошина

Жители Актау и Караганды устроили разборки в магазинах из-за ставшего дефицитным в стране сахара. Видео с места событий попали в интернет, их сняли очевидцы, передает Lada.kz.

На кадрах из Актау видна группа людей, которые пытаются выхватить и забрать себе больше пакетов с сахаром, только выставленных на продажу в торговом зале. По информации казахстанского видеоблогера Азамата Сарсенбаева, снявшего видео, в магазине в одни руки отпускали не более двух килограмм продукта по 450 тенге (около 56 рублей) за килограмм.

Аналогичная ситуация произошла в Караганде. Однако самостоятельно остановить «сахарные разборки» в супермаркете «Аян» его сотрудникам не удалось, поэтому на место был вызван наряд полиции, передает Zakon.kz.

Отметим, что перебои в поставках сахара в Казахстане начались после введения Россией временного запрета на экспорт этого товара. Данная мера была принята Москвой с целью «защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений». В результате еще весной стоимость сахара в Казахстане, импортирующего более половины данного продукта из РФ, выросла в несколько раз. Кроме того в июне на фабриках в Алма-Ате и Шымкенте приостановили производство некоторых конфет. На данный момент во многих районах Казахстана действуют ограничения, связанные с продажей сахара в одни руки.

В мире,Видео,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители