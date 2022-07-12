Япония простилась с экс-премьером Синдзо Абэ

Тысячи людей вышли на улицы Токио проститься с экс-премьером Японии Синдзо Абэ, погибшим в результате нападения 8 июля. Закрытая церемония похорон, которую посетили около 1 000 человек, прошла в буддийском храме Дзодзедзи в центре Токио, после чего траурная процессия с гробом политика проследовала по правительственному кварталу.

Выезд кортежа из храма собравшиеся, сложив руки, приветствовали возгласами: "Спасибо!" Вдова Абэ Акиэ, сидевшая на переднем сидении катафалка, благодарила людей в ответ, склонив голову. Многие не могли сдержать слез.

Вдоль всего маршрута следования процессии на обочинах выстроились сотни журналистов и тысячи простых граждан, передает корреспондент ТАСС. Медленно продвигаясь по дорогам, процессия сначала подъехала к штаб-квартире правящей Либерально-демократической партии, во главе которой Абэ рекордные восемь лет руководил правительством. Сложив руки и склонившись, с бывшим премьером простились его соратники из партии - генсек Тосимицу Мотэги, глава Политического совета ЛДП Санаэ Такаити, сотни однопартийцев и сограждан. Рядом выстроились длинные очереди из желающих возложить цветы к алтарю, обустроенному вблизи штаб-квартиры партии.

Затем кортеж направился в резиденцию премьер-министра, которую сейчас занимает Фумио Кисида. Ненадолго процессия остановилась, чтобы премьер вместе с членами правительства и сотрудниками канцелярии простился поклоном со своим предшественником. Когда кортеж проезжал мимо здания парламента, вдоль дороги выстроились сотни депутатов, как из правящей коалиции, так и от оппозиции.

После этого процессия двинулась в сторону ритуального зала в районе Синагава, где прошла кремация. Вдова экс-премьера вместе с прахом мужа вернулась в храм Дзодзёдзи для проведения еще одной траурной церемонии по буддийскому обряду. Вечером у нее и младшего брата экс-премьера, министра обороны Нобуо Киси запланирован ужин с самыми близкими людьми. Затем Акиэ вместе с прахом вернется в свой дом, расположенный в районе Сибуя.