В Болгарии отказались от части санкций против России

Почта Болгарии возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию, который приостановила с 25 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на болгарское ведомство.

«Почта Болгарии информирует своих клиентов, что с 12 июля 2022 года она возобновила прием всех видов посылок в Россию и Белоруссию», - говорится в заявлении ведомства.

Исключение составляют лишь курьерские (EMS) отправления на территорию Белоруссии.

Напомним, после начала спецоперации на Украине страны Евросоюза ввели против России санкции. В частности, Болгария под давлением ЕС 25 февраля приостановила почтовое сообщение с Москвой и Минском.