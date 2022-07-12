В Болгарии отказались от части санкций против России

Почта Болгарии возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию, который приостановила с 25 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на болгарское ведомство.
«Почта Болгарии информирует своих клиентов, что с 12 июля 2022 года она возобновила прием всех видов посылок в Россию и Белоруссию», - говорится в заявлении ведомства.
Исключение составляют лишь курьерские (EMS) отправления на территорию Белоруссии.
Напомним, после начала спецоперации на Украине страны Евросоюза ввели против России санкции. В частности, Болгария под давлением ЕС 25 февраля приостановила почтовое сообщение с Москвой и Минском.
Ранее почтовое сообщение с Россией возобновила почта Молдовы. Жители двух стран могут отправлять все виды корреспонденции, включая EMS, письма и посылки. Отправления будут пересылаться в соответствии с расписанием наземного воздушного транспорта. Почтовое сообщение между странами было приостановлено 14 мая.