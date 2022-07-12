Названо число убитых на Украине наемников

За последние три недели на Украине было уничтожено почти 400 иностранных наемников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным российских военных, еще 240 наемников бежали из Украины.
Общее количество наемников упало с 3221 до 2741 человека.
В Минобороны заявили, что среди убитых наемников больше всего поляков (166), грузин (50), британцев (23), румын (21) и канадцев (15).
Российские военные заявили, что выявляют наемников еще до приезда на Украину. К примеру, в Минобороны выяснили, что 6 июля на пункт сбора в польском Замосце приехали британцы Колин Скот и Адриан Дэвис, а также американцы Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт.
«Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой», - подчеркнули в Минобороны.
Ранее сообщалось, что двое граждан США- 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн, ставшие добровольцами в украинской армии, попали в плен под Харьковом.
Из называли первыми американцами, оказавшимися в плену у пророссийских сил. Ранее в плен были взяты трое британцев - Эйден Эслин, Шон Пиннер и Эндрю Хилл. Эслин и Пиннер приговорены к смертной казни.