Названо число убитых на Украине наемников

За последние три недели на Украине было уничтожено почти 400 иностранных наемников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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По данным российских военных, еще 240 наемников бежали из Украины.

Общее количество наемников упало с 3221 до 2741 человека.

В Минобороны заявили, что среди убитых наемников больше всего поляков (166), грузин (50), британцев (23), румын (21) и канадцев (15).

Российские военные заявили, что выявляют наемников еще до приезда на Украину. К примеру, в Минобороны выяснили, что 6 июля на пункт сбора в польском Замосце приехали британцы Колин Скот и Адриан Дэвис, а также американцы Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт.

«Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой», - подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что двое граждан США- 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн, ставшие добровольцами в украинской армии, попали в плен под Харьковом.