Сорос назвал самую большую угрозу для США

Наибольшую угрозу для США представляют не Россия и Китай, а внутренние враги, из-за которых американская демократия может превратиться в репрессивный режим. Об этом в своей статье для die Welt написал американский финансист и миллиардер Джордж Сорос.
Сорос предрек отмену демократии в Соединенных Штатах «правыми экстремистами».
«К ним относятся нынешний Верховный суд, в котором доминируют крайне правые, и Республиканская партия бывшего президента США Дональда Трампа, назначившая этих экстремистов», — утверждает он.