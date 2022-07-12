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7 минут назад

Сорос предрек превращение американской демократии в репрессивный режим

Lenta.ru

Наибольшую угрозу для США представляют не Россия и Китай, а внутренние враги, из-за которых американская демократия может превратиться в репрессивный режим. Об этом в своей статье для die Welt написал американский финансист и миллиардер Джордж Сорос.

Сорос назвал самую большую угрозу для США
Фото: ReutersReuters

Сорос предрек отмену демократии в Соединенных Штатах «правыми экстремистами».

«К ним относятся нынешний Верховный суд, в котором доминируют крайне правые, и Республиканская партия бывшего президента США Дональда Трампа, назначившая этих экстремистов», — утверждает он.

В мире,Джордж Сорос,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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