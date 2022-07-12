На Украине предложили признать независимость Чеченской республики

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13 минут назад

В Верховную раду внесен законопроект о независимости Ичкерии

Газета.Ruиещё 1

11 июля депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко и Муса Магомедов внесли на рассмотрение законопроект о признании независимости Чеченской республики Ичкерия. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что Алексей Гончаренко представляет партию «Европейская солидарность», а Муса Магомедов — партию «Оппозиционный блок», которая остановила деятельность в 2019 году. В марте 2022 года ее работа была приостановлена из-за введенного на территории Украины военного положения. Гончаренко на своей странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) обратился к США и странам ЕС с просьбой поддержать его инициативу.

Непризнанная Чеченская республика Ичкерия появилась в 1991 году после распада СССР. Де-факто она была ликвидирована во время второй чеченской кампании в 2000 году.

Ранее Рамзан Кадыров показал трофейную технику и шевроны «ичкерийцев» и заявил о неизбежной «дешайтанизации» Украины. Кадыров подчеркнул, что «чеченоговорящие шайтаны из так называемого Шейх-Мансуровского батальона (...) как будто испаряются при первой же новости о приближении чеченских силовиков».

В мире,Муса Магомедов,Алексей Гончаренко,Рамзан Кадыров,Верховная Рада,ЕС,
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