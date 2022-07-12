На Украине предложили признать независимость Чеченской республики

11 июля депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко и Муса Магомедов внесли на рассмотрение законопроект о признании независимости Чеченской республики Ичкерия. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что Алексей Гончаренко представляет партию «Европейская солидарность», а Муса Магомедов — партию «Оппозиционный блок», которая остановила деятельность в 2019 году. В марте 2022 года ее работа была приостановлена из-за введенного на территории Украины военного положения. Гончаренко на своей странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) обратился к США и странам ЕС с просьбой поддержать его инициативу.

Непризнанная Чеченская республика Ичкерия появилась в 1991 году после распада СССР. Де-факто она была ликвидирована во время второй чеченской кампании в 2000 году.