RT: семья Нуланд влияет на освещение ситуации на Украине

Вашингтонской некоммерческой организацией «Институт изучения войны» (ISW), которая активно следит за ходом российской спецоперации на Украине, руководит родственница заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Об этом пишет RT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Издание отмечает, что The Institute for the Study of War (Институт изучения войны) основала в 2007 году военный историк Кимберли Каган. Ее муж Фредерик Каган приходится родным братом журналисту и политтехнологу Роберту Кагану. Который в свою очередь женат на Виктории Нуланд.

Видео дня

При этом чету Каган в прессе называли «поджигателями войны» (warmongers) за то, что в 2007 году они фактически стали главными идеологами стратегии «усиления» присутствия военных в Ираке.

Однако постепенно организация переориентировалась с освещения событий в Ираке на подачу информации об Украине. С начала спецоперации России ISW ежедневно публикует «сводки с фронта» — аналитические материалы, включая оценочные суждения и подробные карты боевых действий.

При этом экспертов института цитируют BBC, The Washington Post, CNN, BBC.

«Это небольшая структура, которой (власти США) подбрасывают определенную информацию. Они ее реализуют через прессу, формируя определенное общественное мнение», - пояснил директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

В частности, когда речь заходит о действиях украинских войск, отчеты аналитиков ISW становятся мягкими и комплиментарными. Так, отступление украинских войск из Лисичанска они назвали «преднамеренным» тактическим шагом, отмечая, что ВСУ самостоятельно решили оставить город, а не в результате тяжелых городских боев.

По данным всех годовых отчетов ISW, за 14 лет существования общий доход организации составил $24 млн. При этом отправителей большей части грантов институт не раскрывает. Однако соответствующий раздел отчета за 2019 год свидетельствует, что львиная часть денег была от «государственных органов».

Также ISW определенную долю пожертвований получает не просто так, а «в обмен на товары или услуги, предоставленные плательщику». Таким образом, институт «выполняет оплачиваемую работу в интересах и в пользу жертвователя», отмечает RT.