RT: семья Нуланд влияет на освещение ситуации на Украине

Издание отмечает, что The Institute for the Study of War (Институт изучения войны) основала в 2007 году военный историк Кимберли Каган. Ее муж Фредерик Каган приходится родным братом журналисту и политтехнологу Роберту Кагану. Который в свою очередь женат на Виктории Нуланд.