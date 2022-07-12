ВСУ включили в состав Украины три российских города

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11 минут назад

Воронеж, Белгород и Ростов-на-Дону «вошли» в состав Украины

News.ru

ВСУ включили Воронежскую, Белгородскую и Ростовскую области в состав Украины на агитационном плакате для детей, сообщает РИА Новости. В тайнике морского пехотинца украинских войск на заводе имени Ильича в Мариуполе был обнаружен ноутбук, который содержал различные агитматериалы для школ и детских садов.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что коллажи были сделаны еще до начала спецоперации. Они хранились на жестком диске ноутбука, в папке «презентации» раздела «для школ и детсадов». К Украине также были «присоединены» некоторые территории Белоруссии и Польши.

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Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крымскому полуострову Тамила Ташева заявила, что Киев изменил тактику по вопросу возвращения Крыма после начала спецоперации России 24 февраля. Она отметила, что украинские власти будут решать этот вопрос исключительно военным путем. Ташева подчеркнула, что при осуществлении планов по возвращению Крыма в состав Украины первыми на его территорию зайдут солдаты ВСУ.

В мире,Владимир Зеленский,
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