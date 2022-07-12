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42 минуты назад

Politico увидела «ужасную новость» для Киева

Рамблер

Посол Финляндии в США Микко Хаутала считает, что санкционное давление в ближайшее время не сможет ослабить Россию. Этот прогноз является «ужасной новостью» для Киева, пишет американская газета Politico.

Politico увидела «ужасную новость» для Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что они могут продолжать делать то, что они делают, еще очень долго, и санкции не смогут это остановить», - пояснил посол изданию.

Микко Хаутала также уточнил, что «под очень долго» он понимает срок от шести месяцев до одного года.

Посол также обратил внимание на то, что у России еще много боеприпасов, а также она может их самостоятельно производить в течении как минимум года, при этом введенные санкции пока никак не облегчают положение Украина.

«Если прогноз Хауталы верен, то это является ужасной новостью для Киева», - констатирует издание.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции и начали активно поставлять оружие Киеву.

В мире,Микко Хаутал,Владимир Путин,ЕС,
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