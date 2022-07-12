Politico увидела «ужасную новость» для Киева

Посол Финляндии в США Микко Хаутала считает, что санкционное давление в ближайшее время не сможет ослабить Россию. Этот прогноз является «ужасной новостью» для Киева, пишет американская газета Politico.

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«Я думаю, что они могут продолжать делать то, что они делают, еще очень долго, и санкции не смогут это остановить», - пояснил посол изданию.

Микко Хаутала также уточнил, что «под очень долго» он понимает срок от шести месяцев до одного года.

Посол также обратил внимание на то, что у России еще много боеприпасов, а также она может их самостоятельно производить в течении как минимум года, при этом введенные санкции пока никак не облегчают положение Украина.

«Если прогноз Хауталы верен, то это является ужасной новостью для Киева», - констатирует издание.