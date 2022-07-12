Япония сплотит страны G20 против Москвы

Власти Японии призовут страны, входящие в Группу двадцати (G20) и занимающие нейтральную позицию касательно военного конфликта на Украине, к введению антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио, сообщает ТАСС.
По его словам, Япония призовет страны G20, сохраняющие нейтралитет в отношении ситуации на Украине, сотрудничать с западными странами и вводить ограничения против России. Эта мера повысит эффективность антироссийских санкций, считает он.
«Наша страна намерена и дальше разрабатывать соответствующие меры в сотрудничестве с мировым сообществом, начиная с Группы семи», — подчеркнул Хаяси.
Издание напоминает, что к настоящему времени правительство Японии ввело несколько пакетов санкций против Российской Федерации в связи с боевыми действиями на территории Украины.
Последний пакет вступил в силу 5 июля. Он подразумевает внесение в черный список 57 физических лиц из России, включая вице-премьера Дмитрия Григоренко и виолончелиста Сергея Ролдугина с супругой. Некоторым российским компаниям в рамках нового санкционного пакета запретили экспорт из Японии.