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36 минут назад

Япония сплотит страны G20 против Москвы

Елена Прошина

Власти Японии призовут страны, входящие в Группу двадцати (G20) и занимающие нейтральную позицию касательно военного конфликта на Украине, к введению антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио, сообщает ТАСС.

Япония сплотит страны G20 против Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Япония призовет страны G20, сохраняющие нейтралитет в отношении ситуации на Украине, сотрудничать с западными странами и вводить ограничения против России. Эта мера повысит эффективность антироссийских санкций, считает он.

«Наша страна намерена и дальше разрабатывать соответствующие меры в сотрудничестве с мировым сообществом, начиная с Группы семи», — подчеркнул Хаяси.

Издание напоминает, что к настоящему времени правительство Японии ввело несколько пакетов санкций против Российской Федерации в связи с боевыми действиями на территории Украины.

Последний пакет вступил в силу 5 июля. Он подразумевает внесение в черный список 57 физических лиц из России, включая вице-премьера Дмитрия Григоренко и виолончелиста Сергея Ролдугина с супругой. Некоторым российским компаниям в рамках нового санкционного пакета запретили экспорт из Японии.

В мире,Дмитрий Григоренко,Сергей Ролдугин,
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