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54 минуты назад

Европа отказалась выдавать России опасных преступников

Lenta.ruиещё 1

Генпрокуратура России получила от европейских коллег 43 отказа в выдаче опасных преступников. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Европа отказалась выдавать России опасных преступников
Фото: ReutersReuters

По информации издания, Европа отказывает в экстрадиции даже убийц и лиц, вовлекавших в проституцию несовершеннолетних. При этом некоторые выдачи «не состоялись даже в тех случаях, когда беглецов оставалось только посадить в самолет».

В Генпрокуратуре отмечают, что многие государства, включая Австрию, Германию, Великобританию, Италию, Польшу и Чехию, не скрывали политическую мотивированность своих решений.

«Проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах ЕвроЕвропейского союза, достигли такого уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности, что пойдет на пользу лишь международному криминалу», — посетовали в надзорном ведомстве.

2 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Франции экстрадировать так называемого криптовалютного короля Александра Винника в Грецию. Россиянин был осужден во Франции на пять лет лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Ранее сообщалось, что Греция может выдать Винника в США, где ему может грозить до до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США именно в Греции; он проводил отпуск на севере страны. В начале 2020 года Винника экстрадировали во Францию, где его подозревали в краже личных данных и вымогательстве.

В мире,Александр Винник,Коммерсант,ЕСПЧ,Генпрокуратура РФ,ЕС,
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