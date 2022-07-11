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38 минут назад

Globo: Болсонару сообщил, что проведет телефонный разговор с Зеленским

ТАСС

Президент Бразилии Жаир Болсонару проведет 18 июля телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в понедельник газета Globo со ссылкой на заявление лидера южноамериканской республики.

Болсонару анонсировал телефонный разговор с Зеленским
Фото: ReutersReuters

"Есть договоренность насчет телефонной беседы с Зеленским 18-го числа", - приводит издание слова Болсонару. "После моего визита в Россию, до начала конфликта, у меня состоялся другой разговор, с президентом [РФ Владимиром] Путиным", - напомнил он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Венгрии Каталин Новак. "Мне все больше хочется сделать максимум возможного ради мира", - подчеркнул Болсонару.

Как уточняет газета, это будет первый контакт лидеров Бразилии и Украины с момента начала Россией военной спецоперации.

Ранее Болсонару сообщил, что его страна должна исходить из собственных интересов применительно к нынешней ситуации на Украине. Постоянный представитель южноамериканской республики в ООН осудил поставки туда вооружений и введение санкций в связи с российской военной операцией, а также призвал к пересмотру соответствующих решений.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ООН,
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