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35 минут назад

Пожарные присоединились к протестам фермеров в Нидерландах

Илья Родин

Митинги фермеров в Нидерландах принимают все большие масштабы, «собирают» все больше «профессий». К производителям сельхозпродукции присоединились пожарные, а также сотрудники других социальных служб. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Пожарные присоединились к протестам фермеров в Нидерландах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что на прошлой неделе в Европе прошли массовые протесты фермеров Польши, Италии, ФРГ, Голландии и других стран. Причины для этого у всех были разными, в Нидерландах к выходу людей на улицы привела чрезмерная приверженность правительства экологическим идеям и концепциям.

Премьер-министр Шри-Ланки согласился уйти в отставку на фоне протестов

В частности, в 2019 году депутат партии «Демократы-66» Тьерд де Гроот предложил новый закон. В его рамках предлагалось вдвое сократить поголовье крупного рогатого скота в течение 10 лет. По его мнению, это дало бы возможность значительно уменьшить выбросы соединений азота, сообщает газета «Известия».

После массовых протестов законопроект был отозван, но, судя по всему, правительство страны не отказалось от идеи регулирования выбросов оксида азота и аммиака. Летом 2022 года власти выделили €24,3 млрд на поддержку сельхозреформы, которая позволила бы уменьшить вредные испарения на 50%, уточняют журналисты.

После того, как план реформы и требования к производителям сельхозпродукции были озвучены, возмущенные невыполнимыми требованиями властей фермеры снова вышли

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