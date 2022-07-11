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41 минуту назад

Блинкен утверждает, что РФ и КНР бросили вызов существующему миропорядку

ТАССиещё 1

Власти США считают, что Россия и Китай пытаются изменить существующий мировой порядок в своих интересах, Вашингтон намерен этому противодействовать. Такую позицию изложил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ThaiPBS, стенограмму беседы опубликовала в понедельник пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен: Россия бросает вызов существующему миропорядку
Фото: ReutersReuters

По его версии, "Россия бросает вызов" существующему миропорядку путем проведения специальной военной операции на Украине.

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"Если позволить России делать то, что она делает, это будет означать, что мы возвращаемся в мир, где кто сильнее, тот и прав, где большие страны могут запугивать маленькие", - утверждал Блинкен. "Это противоположность порядку, основанному на правилах", - добавил он.

"Мы видим, что Китай иным путем бросает вызов [мировому] порядку, действуя все более агрессивно в регионе и ужесточая репрессии внутри страны <...>", - сказал госсекретарь. "И я думаю, что Китай хочет, чтобы был международный порядок, но отличающийся [от существующего]. В то время как мы пытаемся защищать и поддерживать порядок, который в плане своих ценностей является либеральным, Китай может добиваться в большей степени нелиберального порядка, отражающего другие ценности. И вопрос в том, при каком порядке хотят жить люди", - полагает Блинкен.

Он также отметил, что "отношения с Китаем входят в число наиболее значимых" для США и других государств, хотя и являются "одними из самых сложных". По словам госсекретаря, "есть много потенциальных сфер для сотрудничества с Китаем". В их числе он назвал климат, борьбу с распространением наркотиков и нехваткой продовольствия.

"Так что мы надеемся, что даже соперничая с Китаем и имея глубокие разногласия, мы будем в состоянии найти возможности для сотрудничества", - добавил Блинкен.

"Думаю, что страны, которые верят в ценность [мирового] порядка и поддерживают его, могут при необходимости высказаться в его пользу и защитить его", - заключил шеф американской дипломатии.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные санкции. Наряду с этим он приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

В мире,Энтони Блинкен,Владимир Путин,
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