Блинкен: Россия бросает вызов существующему миропорядку

Власти США считают, что Россия и Китай пытаются изменить существующий мировой порядок в своих интересах, Вашингтон намерен этому противодействовать. Такую позицию изложил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ThaiPBS, стенограмму беседы опубликовала в понедельник пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
По его версии, "Россия бросает вызов" существующему миропорядку путем проведения специальной военной операции на Украине.
"Если позволить России делать то, что она делает, это будет означать, что мы возвращаемся в мир, где кто сильнее, тот и прав, где большие страны могут запугивать маленькие", - утверждал Блинкен. "Это противоположность порядку, основанному на правилах", - добавил он.
"Мы видим, что Китай иным путем бросает вызов [мировому] порядку, действуя все более агрессивно в регионе и ужесточая репрессии внутри страны <...>", - сказал госсекретарь. "И я думаю, что Китай хочет, чтобы был международный порядок, но отличающийся [от существующего]. В то время как мы пытаемся защищать и поддерживать порядок, который в плане своих ценностей является либеральным, Китай может добиваться в большей степени нелиберального порядка, отражающего другие ценности. И вопрос в том, при каком порядке хотят жить люди", - полагает Блинкен.
Он также отметил, что "отношения с Китаем входят в число наиболее значимых" для США и других государств, хотя и являются "одними из самых сложных". По словам госсекретаря, "есть много потенциальных сфер для сотрудничества с Китаем". В их числе он назвал климат, борьбу с распространением наркотиков и нехваткой продовольствия.
"Так что мы надеемся, что даже соперничая с Китаем и имея глубокие разногласия, мы будем в состоянии найти возможности для сотрудничества", - добавил Блинкен.
"Думаю, что страны, которые верят в ценность [мирового] порядка и поддерживают его, могут при необходимости высказаться в его пользу и защитить его", - заключил шеф американской дипломатии.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные санкции. Наряду с этим он приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.