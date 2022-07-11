Блинкен: Россия бросает вызов существующему миропорядку

"Мы видим, что Китай иным путем бросает вызов [мировому] порядку, действуя все более агрессивно в регионе и ужесточая репрессии внутри страны <...>", - сказал госсекретарь. "И я думаю, что Китай хочет, чтобы был международный порядок, но отличающийся [от существующего]. В то время как мы пытаемся защищать и поддерживать порядок, который в плане своих ценностей является либеральным, Китай может добиваться в большей степени нелиберального порядка, отражающего другие ценности. И вопрос в том, при каком порядке хотят жить люди", - полагает Блинкен.