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21 минуту назад

В Молдавии составляют списки нуждающихся в обеспечении дровами зимой

Илья Родин

Глава министерства защиты окружающей среды Молдавии Юлиана Кантаражиу потребовала от сотрудников региональных администраций составить списки граждан страны, которым зимой потребуются дрова для отопления жилища. Об этом пишет агентство «Прайм».

Отмечается, что проблема обеспечения населения дровами была поднята на заседании правительства республики. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица поручила Юлиане Кантаражиу принять все необходимые меры, чтобы в приоритетном порядке решить этот вопрос.

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Министр подчеркнула, что ведомство рассчитывает «на поддержку глав местных и районных администраций для оценки и [своевременного] предоставления [населению необходимого] объема древесины».

Агентство напомнило, что в республике стоимость энергоресурсов повышается с конца 2021 года. К примеру, тариф на газ для населения вырос с 14 060 леев (44 851,4 рублей) до 17 244 леев (55 008,36 рублей) за тысячу кубометров.

В мире,Видео,Наталья Гаврилица,
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