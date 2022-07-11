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24 минуты назад

Умер автор музыкальной темы к фильмам о Джеймсе Бонде

ТАССиещё 2

Британский композитор Монти Норман, написавший знаменитую музыкальную тему для фильмов о Джеймсе Бонде, умер в возрасте 94 лет. Сообщение об этом появилось в понедельник на его официальном сайте.

Умер автор музыки к фильмам о Джеймсе Бонде
Фото: PA Images via Reuters ConnectPA Images via Reuters Connect

"С грустью вынуждены сообщить о том, что Монти Норман умер 11 июля 2022 года после непродолжительной болезни", - написано на главной странице сайта.

Монти Носерович, впоследствии взявший псевдоним Норман, родился в лондонском Ист-Энде в еврейской семье, иммигрировавшей в Великобританию из Латвии в начале прошлого века. Он начал музыкальную карьеру в 50-х, пробуя себя в роли вокалиста в джазовых оркестрах, и стал известным исполнителем, начав сольную карьеру, однако впоследствии переключился на сочинение музыки и слов к песням. Его самой известной работой остается тема из заставки первого фильма бондианы - "Доктор Ноу" (Doctor No, 1962). Впоследствии эта музыка вместе с кадрами, на которых зритель видит агента 007 через ствол пистолета, использовалась в большинстве фильмов киносерии. Однако в них она звучит в аранжировке британского композитора Джона Барри.

За ее создание Норман получил награду Британской академии композиторов и авторов песен за заслуги перед британской музыкой. Однако наиболее известные награды мира театра и кино, на которые он несколько раз номинировался, обходили его стороной.

В мире,Джон Барри,
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