Умер автор музыки к фильмам о Джеймсе Бонде

Монти Носерович, впоследствии взявший псевдоним Норман, родился в лондонском Ист-Энде в еврейской семье, иммигрировавшей в Великобританию из Латвии в начале прошлого века. Он начал музыкальную карьеру в 50-х, пробуя себя в роли вокалиста в джазовых оркестрах, и стал известным исполнителем, начав сольную карьеру, однако впоследствии переключился на сочинение музыки и слов к песням. Его самой известной работой остается тема из заставки первого фильма бондианы - "Доктор Ноу" (Doctor No, 1962). Впоследствии эта музыка вместе с кадрами, на которых зритель видит агента 007 через ствол пистолета, использовалась в большинстве фильмов киносерии. Однако в них она звучит в аранжировке британского композитора Джона Барри.