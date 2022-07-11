В Польше признали планы присоединить Украину

«Такие теплые отношения позволяют говорить о планах польско-украинской конфедерации. В прошлом году главами МИД Польши, Украины и Литвы была подписана Вильнюсская декларация, положительно отзывавшаяся о Республике Польша как источнике политической культуры региона», — сказала он в интервью изданию Gazeta.Pl.