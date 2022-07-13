В Китае предупредили об ущербе США из-за помощи Украине

На Западе начали осознавать, что военная помощь Украине не дает ничего, кроме новых проблем, при этом чем дольше будет длиться кризис, тем больший ущерб понесут США и другие западные страны. Об этом пишет Global Times.

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Как отмечается в материале, несмотря на заявления президента США Джо Байдена быть с Украиной «столько, сколько потребуется», в Америке и странах Запада наблюдается усталость от конфликта и от Украины, особенно на фоне экономических проблем и расходов на нужды Киева. Поэтому возникают вопросы, как долго Вашингтон сможет оказывать поддержку Украине, говорится в статье.

В материале военный эксперт Сун Чжунпин пишет о том, что США хотели использовать Украину, чтобы ослабить Россию, однако «Москва сама воспользовалась такой ситуацией и приперла к стенке США и страны Запада». «Американская стратегия может ударить по США бумерангом», — полагает он. Китайский эксперт предупредил о том, что чем дольше будет длиться украинский кризис, тем больший ущерб понесут США и Запад. «Будучи инициатором и подстрекателем украинского кризиса, США стреляют себе по ногам», — считает он, поскольку дальнейшая помощь Киеву станет для Запада тяжким бременем.