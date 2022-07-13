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1 час назад

В Китае предупредили об ущербе США из-за помощи Украине

Lenta.ruиещё 4

На Западе начали осознавать, что военная помощь Украине не дает ничего, кроме новых проблем, при этом чем дольше будет длиться кризис, тем больший ущерб понесут США и другие западные страны. Об этом пишет Global Times.

В Китае предупредили об ущербе США из-за помощи Украине
Фото: ТАССТАСС

Как отмечается в материале, несмотря на заявления президента США Джо Байдена быть с Украиной «столько, сколько потребуется», в Америке и странах Запада наблюдается усталость от конфликта и от Украины, особенно на фоне экономических проблем и расходов на нужды Киева. Поэтому возникают вопросы, как долго Вашингтон сможет оказывать поддержку Украине, говорится в статье.

В материале военный эксперт Сун Чжунпин пишет о том, что США хотели использовать Украину, чтобы ослабить Россию, однако «Москва сама воспользовалась такой ситуацией и приперла к стенке США и страны Запада». «Американская стратегия может ударить по США бумерангом», — полагает он. Китайский эксперт предупредил о том, что чем дольше будет длиться украинский кризис, тем больший ущерб понесут США и Запад. «Будучи инициатором и подстрекателем украинского кризиса, США стреляют себе по ногам», — считает он, поскольку дальнейшая помощь Киеву станет для Запада тяжким бременем.

Ранее обозреватель издания Брендан Дауэрти заявил, что победа России на Украине станет вторым крупным поражением США после «унизительного» вывода войск из Афганистана. Он отметил, что попытки Соединенных Штатов создать дополнительные издержки для Москвы во время проведения спецоперации сделают триумф более масштабным, если Киеву не удастся осуществить решающее стратегическое отступление.

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