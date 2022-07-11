Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович провозгласил украинцев «воинами света» и заявил, что Киев возвращает мораль в мировую политику. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Мы остаемся воинами света. И показываем ростки морали в сверхтяжелое время всему миру. Возвращая мораль в мировую политику», — заявил Арестович.

В качестве одного из аргументов в пользу своего заявления Арестович назвал решение Зеленского не уезжать с Украины после начала российской спецоперации. По его мнению, Запад после этого по-другому посмотрел на Киев.

Ранее Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка успешной военной операцией украинских войск.

Арестович отметил, что все задачи были выполнены, и украинские войска скоро смогут вернуться в Лисичанск.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.