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1 час назад

Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

RT на русскомиещё 14

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию на Украине.

После разговора с Путиным Эрдоган созвонился с Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщили в канцелярии главы турецкой республики.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Стороны также затронули вопросы создания безопасных коридоров для экспорта зерна в Чёрном море.

"Настало время": Эрдоган обсудил с Путиным создание "зернового коридора"

Ранее Эрдоган провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и координацию мер по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море.

В Кремле отметили, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры в преддверии намеченной на ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне.

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