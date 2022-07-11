После разговора с Путиным Эрдоган созвонился с Зеленским

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Об этом сообщили в канцелярии главы турецкой республики.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Стороны также затронули вопросы создания безопасных коридоров для экспорта зерна в Чёрном море.

Ранее Эрдоган провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и координацию мер по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море.