Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса. Об этом сообщил в понедельник президент Польши Анджей Дуда, выступая в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики 79 лет назад.

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"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду проект закона о предоставлении полякам специального статуса на Украине. Сегодня в этом можно видеть ситуацию, противоположную той (79 лет назад), когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе отбирая у них жизнь. Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение, говоря: "Вы тут на особых правах, приветствуем", - сказал Дуда.

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"Пусть это будет для нас знаком в делах, о которых сложно говорить", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в мае в Верховной раде, заявил о достигнутой с руководством Польши договоренности упростить пересечение границы между странами. По его словам, нынешняя ситуация "невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого". Ранее Зеленский также анонсировал принятие законопроекта о расширенных возможностях для граждан Польши на Украине.

Как написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевский режим, утверждая особый статус граждан Польши на Украине, передает им права на территории своего государства и легализует тем самым де-факто захват страны.

Волынская трагедия

Во время Второй мировой войны, в феврале 1943 года, украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынской резни.

Шесть лет назад польский парламент учредил 11 июля Национальный день памяти жертв геноцида. Как правило, памятные мероприятия по случаю этой даты проходят по всей стране: проводятся лекции, встречи, выставки, посвященные трагической судьбе поляков на Волыни.