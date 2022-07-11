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1 час назад

США поддержали решение Канады вернуть ФРГ турбину для "Северного потока"

Газета.Ruиещё 9

США поддерживают решение Канады предоставить ФРГ отремонтированную турбину, необходимую для транспортировки природного газа из России по трубопроводу «Северный поток». Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Государственного департамента США Неда Прайса, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты единодушны с союзниками и партнерами в приверженности продвижению европейской энергетической безопасности, сокращению нашей коллективной зависимости от российских энергоресурсов и сохранению давления на Кремль», — говорится в сообщении.

В связи с этим Вашингтон поддерживает решение правительства Канады вернуть Германии турбину, говорится в документе.

Поставки топлива по «Северному потоку – 1» — ключевому маршруту из России в Европу – прекратились 11 июля с 7.00 из-за начала техобслуживания, которое продлится до 21-го числа этого месяца. Ожидается, что в эти дни турбина, застрявшая из-за санкций на ремонте в Канаде, все же будет возвращена «Газпрому» через Германию.

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