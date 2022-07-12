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7 часов назад

В Токио начались похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Газета.Ruиещё 8

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ начинается в буддистском храме Дзодзёдзи в Токио. Об этом сообщает РИА "Новости". 11 июля тут уже прошла церемония прощания по буддистскому обряду, которая называется "цуя" - "протекание ночи". Там присутствовали почти 2,5 тыс. человек из близкого окружения Абэ. На мероприятии также находился и посол России Михаил Галузин. Главой дома на траурных мероприятиях является вдова Абэ - Акиэ. Отмечается, что на церемонии будут также присутствовать люди из окружения покойного бывшего премьер-министра. После окончания похоронной церемонии в гроб с покойным кладут цветы, а после закрывают, и везут тело на кремацию. Туда поедут только родственники и самые близкие друзья. После кремации прах помещают в урну. Синдзо Абэ погиб от огнестрельного ранения во время выступления с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. По подозрению в покушении был задержан 41-летний японец Тэцуя Ямагами, бывший военнослужащий. Абэ госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался. Ранее сообщалось, что правительство Японии приняло решение посмертно наградить бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ Высшим орденом Хризантемы.

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