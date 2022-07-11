Некоторым белорусам ограничат выезд за границу

В парламент Белоруссии внесли законопроект, в котором планируется ограничить выезд за границу некоторым категориям граждан. Об этом говорится в проекте, которая опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

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В законопроекте говорится об изменении закона «О порядке выезда из Республики Беларуси и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь». Предполагается, что вооруженным силам, органам пограничной службы, внутренним войскам МВД и другим ведомствам смогут отказать в выезде за границу в целях обеспечения национальной безопасности.

Кроме этого, власти страны обязуют военнослужащих и сотрудников силовых органов передать биометрические паспорта на время прохождения военной службы. Подчеркивается, что порядок выезда для них будет определяться соответствующими ведомствами.

Законопроект также предусматривает запрет для выезда граждан, не состоящих на государственной службе. Им могут отказать в пересечении границы страны, если это противоречит интересам национальной безопасности.

Тем не менее они смогут попасть за границу в том случае, если им или их родственникам нужна медицинская помощь, которой нет в стране, а также в связи с необходимостью участвовать в уголовном процессе за пределами республики.