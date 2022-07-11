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37 минут назад

Линия фронта на севере ДНР существенно изменилась

Lenta.ru

Линия фронта на севере Донецкой народной республики существенно изменилась, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24». «Под нашим контролем уже сейчас 243 населенных пункта», — отметил политик.

Линия фронта на севере ДНР существенно изменилась
Фото:  Alexander Ermochenko / Reuters Alexander Ermochenko / Reuters

Он также сообщил, что в настоящий момент идет переброска сил второго корпуса Луганской народной республики для усиления позиций на авдеевском направлении.

«И сейчас совместными силами будет происходить освобождение ДНР», — рассказал Пушилин.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях и истощении ВСУ. Тем не менее Киев намеревается собрать миллионную армию для отвоевания юга Украины.

В мире,Армия,Денис Пушилин,Алексей Резников,
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