Линия фронта на севере ДНР существенно изменилась

Линия фронта на севере Донецкой народной республики существенно изменилась, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24». «Под нашим контролем уже сейчас 243 населенных пункта», — отметил политик.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters Alexander Ermochenko / Reuters

Он также сообщил, что в настоящий момент идет переброска сил второго корпуса Луганской народной республики для усиления позиций на авдеевском направлении.

«И сейчас совместными силами будет происходить освобождение ДНР», — рассказал Пушилин.