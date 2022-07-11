Боррель: G20 не настроены против России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что антироссийская позиция не преобладает среди членов «Большой двадцатки» (G20). По его мнению, многие страны не хотят принимать чью-либо сторону. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Жозеп Боррель отметил, что страны G20 осуждают проведение спецоперации, но многие воздерживаются от принятия мер. Он также добавил, что некоторые страны-участницы больше озабочены последствиями конфликта на Украине для себя и не настроены против России.

«Другие жалуются на „двойные стандарты“ или просто хотят сохранить хорошие двусторонние отношения с Россией. И многие остаются неопределенными и не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это поставит под угрозу их геополитические интересы», — написал Боррель в блоге на сайте Дипломатической службы ЕС после саммита G20.

Боррель напомнил, что в марте 140 стран осудили проведение спецоперации, но о том, что делать дальше, и о последствиях военных действий мнения расходятся.

«"Большая семерка" и страны-единомышленницы едины в осуждении, и санкциях против России, и в попытках привлечь к ответственности режим. Но другие страны, и мы можем говорить здесь о большинстве "Глобального Юга", часто придерживаются иной точки зрения», - сказал Боррель.