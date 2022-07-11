Боррель: G20 не настроены против России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что антироссийская позиция не преобладает среди членов «Большой двадцатки» (G20). По его мнению, многие страны не хотят принимать чью-либо сторону. Об этом сообщает ТАСС.
Жозеп Боррель отметил, что страны G20 осуждают проведение спецоперации, но многие воздерживаются от принятия мер. Он также добавил, что некоторые страны-участницы больше озабочены последствиями конфликта на Украине для себя и не настроены против России.
«Другие жалуются на „двойные стандарты“ или просто хотят сохранить хорошие двусторонние отношения с Россией. И многие остаются неопределенными и не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это поставит под угрозу их геополитические интересы», — написал Боррель в блоге на сайте Дипломатической службы ЕС после саммита G20.
Боррель напомнил, что в марте 140 стран осудили проведение спецоперации, но о том, что делать дальше, и о последствиях военных действий мнения расходятся.
«"Большая семерка" и страны-единомышленницы едины в осуждении, и санкциях против России, и в попытках привлечь к ответственности режим. Но другие страны, и мы можем говорить здесь о большинстве "Глобального Юга", часто придерживаются иной точки зрения», - сказал Боррель.
Напомним, 7-8 июля на Бали состоялось совещание глав дипведомств стран G20. Россию представлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. На полях СМИД глава российского дипведомства провел ряд двусторонних встреч, однако покинул слет ранее запланированного.