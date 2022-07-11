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1 час назад

Новый антирекорд: Американцы разочаровались в Байдене

Елена Прошина

Рейтинг одобрения американского лидера Джо Байдена упал ниже отметки в 30%, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на исследование компании Civiqs.

Новый антирекорд: Американцы разочаровались в Байдене
Фото: ReutersReuters

Таким образом установлен антирекорд. Согласно опросу, всего 29% избирателей в США одобряют работу Байден на посту главы государства, 58% - не одобряют, а 13% ещё не определились.

Среди непартийных избирателей рейтинг Байдена еще ниже: 19% и 67% соответственно. Только 63% демократов нравится деятельность Байдена, год назад этот показатель был на уровне 88%. Рейтинг одобрения упал на пять пунктов с 20 июня. Всего 36% демократов хотят, чтобы Байден вошёл в список кандидатов в президенты на выборах 2024 года.

Уровень одобрения президента США начал падать в августе 2021 года, после вывода войск из Афганистана. Затем на показатель повлияла самая большая за 40 лет инфляция и рекордно высокие цены на бензин.

В последнее время Байден также подвергается критике за свое когнитивное состояние. Большинство избирателей полагают, что он не годится на пост главы Белого дома и сомневаются в его умственных способностях. 62% говорят, что он не подходит для должности президента в силу возраста, ещё 59% беспокоятся за его умственное и физическое состояние.

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В мире,Джозеф Байден,Госдума,
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