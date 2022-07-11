Глава МИД Британии выдвинулась на пост премьера страны

Глава британского МИДа Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра страны.

«Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор», – заявила Трасс в своем статье для The Telegraph.

В случае своего избрания Трасс пообещала с первого же дня взять курс на снижение налоговой нагрузки на граждан, «чтобы помочь людям справиться со стоимостью жизни». Также министр объявила, что сократит корпоративный налог, пересмотрит повышение нацстрахования и деловые ставки.

Как отмечает BBC, Лиз Трасс стала 10-м высокопоставленным депутатом-консерватором, решившим поучаствовать в гонке за лидерство в партии. До этого о начале предвыборной кампании объявил экс-глава Казначейства Риши Сунак, в свою очередь главы Минобороны Бен Уоллес заявил об отводе.