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1 час назад

Лиз Трасс выдвинулась на пост премьера Великобритании

РИА "ФедералПресс"

Глава британского МИДа Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра страны.

Глава МИД Британии выдвинулась на пост премьера страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор», – заявила Трасс в своем статье для The Telegraph.

В случае своего избрания Трасс пообещала с первого же дня взять курс на снижение налоговой нагрузки на граждан, «чтобы помочь людям справиться со стоимостью жизни». Также министр объявила, что сократит корпоративный налог, пересмотрит повышение нацстрахования и деловые ставки.

Как отмечает BBC, Лиз Трасс стала 10-м высокопоставленным депутатом-консерватором, решившим поучаствовать в гонке за лидерство в партии. До этого о начале предвыборной кампании объявил экс-глава Казначейства Риши Сунак, в свою очередь главы Минобороны Бен Уоллес заявил об отводе.

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своем решении уйти в отставку после скандала с назначением в правительство Криса Пинчера, обвиненного в сексуальных домогательствах. Джонсон продолжит исполнять свои обязанности до октябрьского съезда консерваторов, отказавшись до этого времени от проведения каких-либо новых реформ.

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