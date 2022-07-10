Экс-президент Польши призвал к «расчленению нынешней России»

Он заявил, что в настоящее время нужно изменить российскую политическую систему или даже «организовать восстание народов» в России. Валенса выразил мнение, что «глобальная безопасность» может быть обеспечена только «расчленением нынешней России». По его словам, Запад расширяет свое влияние демократическим путем, через НАТО и ЕС, а Россия «делает это с помощью насилия». Он также спрогнозировал, что мир снова будет разделен на две части: на одной стороне Запад с НАТО, а с другой — Россия и Китай.