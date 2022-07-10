В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
35 минут назад

Лех Валенса призвал «сократить Россию» до 50 млн человек

Газета.Ru

Экс-президент Польши и основатель партии «Солидарность» Лех Валенса предложил «сократить Россию» до 50 млн человек, передает Le Figaro.

Экс-президент Польши призвал к «расчленению нынешней России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заявил, что в настоящее время нужно изменить российскую политическую систему или даже «организовать восстание народов» в России. Валенса выразил мнение, что «глобальная безопасность» может быть обеспечена только «расчленением нынешней России». По его словам, Запад расширяет свое влияние демократическим путем, через НАТО и ЕС, а Россия «делает это с помощью насилия». Он также спрогнозировал, что мир снова будет разделен на две части: на одной стороне Запад с НАТО, а с другой — Россия и Китай.

Описана возможная судьба украинского конфликта при переизбрании Трампа

Ранее в немецком издании Die Welt вышла статья, в которой сообщалось, что страны западного мира, в особенности США, пытались изолировать Россию в ответ на начало российской военной спецоперации на Украине, однако их стратегия не удалась. По мнению обозревателей, в противовес союзникам США выступает Китай, Бразилия, Индия и страны Южной Африки, которые поддерживают Россию и вместе с ней производят треть мирового ВВП.

В мире,НАТО,ЕС,
103
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители