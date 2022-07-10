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45 минут назад

Зеленский передал важное послание Макрону

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Франции средства защиты и бронеавтомобили. Об этом рассказал председатель сената Франции Жерар Ларше.

Зеленский передал важное послание Макрону
Фото: ReutersReuters

«Я передам президенту [Франции Эммануэлю] Макрону то, что мне сказал президент Зеленский, а именно — то, что Киев хочет иметь возможность сражаться на равных… Президент Зеленский сейчас озабочен тем, чтобы сохранить как можно больше своих солдат. Они нуждаются в средствах защиты и бронеавтомобилях, которые могли бы их защитить», — сообщил Ларше в интервью France Info.

Ларше и Зеленский встретились в Киеве в ходе поездки Ларше на Украину, политики обсудили военную помощь Украине от Франции. Также Ларше выступил на заседании в Верховной раде.

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Страны Евросоюза оказывают поддержку Украине во время спецоперации, поставляя ей оружие и военную технику. Во Франции выразили обеспокоенность, что Киев не сможет расплатиться с ЕС за долги по кредитам. Лидеры Германии, Франции и Италии отказали в оперативных поставках вооружения в конце июня.

В мире,Жерар Ларше,Владимир Зеленский,Верховная Рада,ЕС,
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