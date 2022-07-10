Зеленский передал важное послание Макрону

«Я передам президенту [Франции Эммануэлю] Макрону то, что мне сказал президент Зеленский, а именно — то, что Киев хочет иметь возможность сражаться на равных… Президент Зеленский сейчас озабочен тем, чтобы сохранить как можно больше своих солдат. Они нуждаются в средствах защиты и бронеавтомобилях, которые могли бы их защитить», — сообщил Ларше в интервью France Info.