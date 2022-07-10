В Минобороны сообщили об уничтожении «Кракена» рядом с Харьковом

Воздушно-космические силы РФ за последние сутки уничтожили три пункта управления украинских сил, а также живую силу и военную технику в шестнадцати районах. Об этом сообщило Министерство обороны России в сводке о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

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По данным ведомства, в районе Харькова были уничтожены бойцы националистического формирования «Кракен».

«Для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях», — отметили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что российский спецназ уничтожил не менее трех польских наемников и ранил еще шестерых неподалеку от села Долгенькое в Харьковской области.