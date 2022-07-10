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15 минут назад

В США рассказали о проблемах из-за здоровья Байдена

Елена Прошина

Здоровье президента США Джо Байдена ставит под сомнение его возможность баллотироваться на второй срок. Его турне по Ближнему Востоку планировалось на десять и более дней, однако Белый дом сократил его до четырех. Администрация президента США опасается, что пожилой глава американского государства не выдержит более долгий срок. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на статью главного корреспондента газеты The New York Times в Белом доме Питера Бейкера.

В США рассказали о проблемах из-за здоровья Байдена
Фото: ReutersReuters

Он пишет, что возраст Байдена и его настойчивое желание баллотироваться на второй президентский срок создают проблемы как для его команды, так и для всей Демократической партии.

Многие американские чиновники и советники в Белом доме утверждают, что Байден остается блестящим политиком, который способен много работать над документами и принимать важные решения. В то же время они беспокоятся об ухудшении здоровья президента США. Советники отмечают, что Байден шаркает при ходьбе, поэтому может зацепиться за что-нибудь и упасть.

«Сейчас нет никаких доказательств того, что возраст Байдена должен иметь хоть какое-то значение», — заявил доктор Ольшанский, специалист по долголетию из Иллинойского университета в Чикаго.

При этом СМИ неоднократно фиксировали оговорки в речи Байдена и его потерянный вид во время публичных выступлений.

Ранее президент США Джо Байден заблудился в здании ЦРУ.

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