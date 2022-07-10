На Кипре выступили против антироссийских санкций

Жители Кипра обеспокоены потерей прибыли в связи с сокращением потока туристов из России. К подобному результату привело присоединение Кипра к антироссийским санкциям. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на L'Espresso.

Как пишет журнал, российские туристы тратили большие суммы на отдых, а также инвестировали средства в долгосрочные проекты на острове.

Автор публикации напомнил, что в Лимассоле русскоязычная община насчитывает 50 тысяч человек. В городе можно встретить множество надписей и вывесок на кириллице, а счет в заведениях могут принести на русском языке. В статье подчеркивается, что остров несколько десятилетий развивал партнерские отношения с российскими инвесторами и туристами.

Как отмечается в публикации, теперь, когда Кипр присоединился к антироссийским санкциям, остров потеряет большую часть прибыли.

«Но сейчас страна-член Европейского союза присоединилась к политике санкций против Москвы, и судьба общины и экономики, привыкшей полагаться на нее, теперь висит на волоске», — пишет журналист.