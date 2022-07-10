Раскрыты новые подробности об убийце Синдзо Абэ

Убийцу бывшего премьера Японии Синдзо Абэ передали в ведение прокуратуры префектуры Нара. Преступником оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, бывший моряк японских Сил самообороны. Об этом сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на NHK.

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Отмечается, что после задержания Тэцуя Ямагами находился в полицейском управлении префектуры Нары.

Утром 8 июля на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершили нападение в городе Нара. Сообщалось, что неизвестный выстрелил ему в спину из дробовика. Правоохранительные органы задержали преступника и опознали его личность. Уточняется, что у СМИ и полиции есть кадры, на которых запечатлен момент выстрела в экс-премьера Японии.

Синдзо Абэ перевезли в больницу Медицинского университета Нара. Он не приходил в сознание. Врачи зафиксировали у политика огнестрельные ранения в области шеи и груди. Экс-премьер Японии скончался от полученных травм, несмотря на усилия медиков.

Газета «Коммерсантъ» уточняет, что в ходе допроса Тэцуя Ямагами признался в мотивах своего преступления. Он заявил, что изначально намеревался убить другого человека, главу некой религиозной организации. Но затем решил совершить покушение на Синдзо Абэ, так как считал, что он был причастен к деятельности этой организации.