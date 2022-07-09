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1 час назад

Зеленский назвал увольнение послов Украины, в том числе в ФРГ, обычной ротацией

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский назвал увольнение послов, представляющих Украину в девяти странах, обычной ротацией.

Зеленский объяснил увольнение послов Украины в девяти странах
Фото: ReutersReuters

"Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротации - обычная часть дипломатической практики", - сказал глава государства в ходе видеообращения в субботу.

По его словам, на освободившиеся должности будут назначены новые представители Украины.

"Кандидатуры готовятся по линии министерства иностранных дел", - отметил Зеленский.

Западные СМИ назвали причину увольнения Мельника

В субботу он своими указами уволил послов в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии (посол в Индии также представлял Украину в Непале, Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах). Кроме того, был уволен скандально известный посол в Германии Андрей Мельник, назвавший канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" и выступивший с отрицанием причастности бандеровцев к убийству сотен тысяч евреев и поляков.

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