Зеленский объяснил увольнение послов Украины в девяти странах

"Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротации - обычная часть дипломатической практики", - сказал глава государства в ходе видеообращения в субботу.

В субботу он своими указами уволил послов в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии (посол в Индии также представлял Украину в Непале, Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах). Кроме того, был уволен скандально известный посол в Германии Андрей Мельник, назвавший канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" и выступивший с отрицанием причастности бандеровцев к убийству сотен тысяч евреев и поляков.