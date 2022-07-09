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28 минут назад

Газета Express назвала возможную причину увольнения посла Украины в Германии

Газета.Ru

Причиной увольнения посла в Германии Андрея Мельника могли стать споры Киева с Берлином по поводу турбины Siemens, которую ФРГ хочет вернуть «Газпрому» для восстановления поставок российского топлива в Европу. Об этом пишет британская газета Express.

Западные СМИ назвали причину увольнения Мельника
Фото: ТАССТАСС

«Хотя официальной причины увольнений не было названо, Украина по-прежнему ведет ожесточенный спор с Германией из-за турбины немецкого производства, которая находится на ремонте в Канаде», — говорится в сообщении.

Издание напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский критиковал зависимость Германии от российского газа, подчеркивая, что Берлин отправил Москве больше денег в виде платежей за газ, чем передал в виде военной помощи Киеву.

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек ранее заявил, что причина, по которой поставки топлива через газопровод «Северный поток» в страну сократились, кроется не в отсутствии турбины. В то же время он выразил надежду, что Канада вскоре вернет турбину в Европу.

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«Газпром» 14 июня сократил поставки газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата турбин компанией Siemens после ремонта. В частности, по заявлению Siemens Energy, одну из турбин невозможно вернуть в Германию из-за антироссийских санкций Канады.

Затем в начале июля сообщалось, что «Северный поток» не будет работать с 11 по 21 июля из-за планового ежегодного ремонта. Временно остановят работу обе нитки газопровода.

В мире,Роберт Хабек,Андрей Мельник,Владимир Зеленский,Siemens,Газпром,
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