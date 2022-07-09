Западные СМИ назвали причину увольнения Мельника

Причиной увольнения посла в Германии Андрея Мельника могли стать споры Киева с Берлином по поводу турбины Siemens, которую ФРГ хочет вернуть «Газпрому» для восстановления поставок российского топлива в Европу. Об этом пишет британская газета Express.

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«Хотя официальной причины увольнений не было названо, Украина по-прежнему ведет ожесточенный спор с Германией из-за турбины немецкого производства, которая находится на ремонте в Канаде», — говорится в сообщении.

Издание напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский критиковал зависимость Германии от российского газа, подчеркивая, что Берлин отправил Москве больше денег в виде платежей за газ, чем передал в виде военной помощи Киеву.

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек ранее заявил, что причина, по которой поставки топлива через газопровод «Северный поток» в страну сократились, кроется не в отсутствии турбины. В то же время он выразил надежду, что Канада вскоре вернет турбину в Европу.

«Газпром» 14 июня сократил поставки газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата турбин компанией Siemens после ремонта. В частности, по заявлению Siemens Energy, одну из турбин невозможно вернуть в Германию из-за антироссийских санкций Канады.