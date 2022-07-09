The Telegraph: Зеленский отчитал главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отчитал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за драконовские ограничения на поездки, из-за которых новобранцы не могли посещать семьи, пишет The Telegraph.
Издание уточняет, что подобные меры вызвали спорную реакцию в обществе. Зеленский попросил Генштаб не принимать в будущем подобных решений без его участия.
По словам обозревателя The Telegraph Джеймса Килнера, реакция Зеленского может свидетельствовать о разочаровании и напряженности, царящих в высших эшелонах киевской власти из-за неудач на фронте.
Ранее помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным произошел конфликт из-за ситуации вокруг городов Северодонецк и Лисичанск.