The Telegraph: Зеленский отчитал главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отчитал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за драконовские ограничения на поездки, из-за которых новобранцы не могли посещать семьи, пишет The Telegraph.

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Издание уточняет, что подобные меры вызвали спорную реакцию в обществе. Зеленский попросил Генштаб не принимать в будущем подобных решений без его участия.

По словам обозревателя The Telegraph Джеймса Килнера, реакция Зеленского может свидетельствовать о разочаровании и напряженности, царящих в высших эшелонах киевской власти из-за неудач на фронте.