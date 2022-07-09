Зеленский уволил посла Украины в Германии Мельника

Ранее сообщалось, что Киев собирается сменить скандального посла в Берлине. Ожидалось, что дипломат отправится в Киев до осени, где его может ждать повышение до замминистра иностранных дел. Информация о возможной смене посла появилась на фоне нового скандала с участием Мельника — он отказался считать Бандеру виновным в массовых убийствах евреев, чем вызвал жесткую критику не только со стороны Берлина, но и Польши с Израилем.