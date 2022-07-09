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30 минут назад

Зеленский уволил посла Украины в Германии Мельника

Газета.Ruиещё 13

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности украинского посла в Германии Андрея Мельника. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Зеленский уволил посла Украины в Германии Мельника
Фото: ReutersReuters

«Уволить Мельника Андрея Ярославовича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Германия», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Киев собирается сменить скандального посла в Берлине. Ожидалось, что дипломат отправится в Киев до осени, где его может ждать повышение до замминистра иностранных дел. Информация о возможной смене посла появилась на фоне нового скандала с участием Мельника — он отказался считать Бандеру виновным в массовых убийствах евреев, чем вызвал жесткую критику не только со стороны Берлина, но и Польши с Израилем.

Украинский посол заявил, что многие беженцы уезжают из Германии

При этом специалисты не исключают, что сменить Мельника могут на более сдержанного дипломата, по крайней мере в первое время от нового посла не стоит ждать каких-либо серьезных критических выпадов. Однако любой преемник дипломата также будет продвигать антироссийскую повестку Киева в Германии, считают они.

В мире,Андрей Мельник,Владимир Зеленский,
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