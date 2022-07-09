В России допустили увольнение телохранителей погибшего Абэ

В России допустили увольнение телохранителей погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Таким мнением поделился ученый-японист Олег Казаков из Института Дальнего Востока РАН, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Он отметил, что охранников Абэ действительно могут уволить, но окончательное решение зависит от того, как квалифицируют их действия с точки зрения японских законов.

Сейчас «прогнозировать такие вещи не совсем корректно», поскольку история с покушением на политика уникальна. На решение суда также может повлиять общественное мнение.

«Будут вынесены решения в зависимости от законов и в виду того, насколько негативно к этому событию отнеслась общественность Японии», - сказал Казаков.

По его словам, Япония считается одной из самых безопасных стран в мире, но случившееся ЧП - уникально.