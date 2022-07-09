Главный претендент на пост британского министра сделал заявление

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, считавшийся одним из главных претендентов на пост премьер-министра после отставки Бориса Джонсона, заявил в субботу, что не будет участвовать в борьбе за должность лидера правящей Консервативной партии и главы правительства.

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"После внимательного изучения [ситуации] и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не вступать в борьбу за пост лидера Консервативной партии. Я премного благодарен всем коллегам в парламенте, которые выразили мне свою поддержку. Это было непростое решение, но я сфокусирован на своей текущей работе по обеспечению безопасности этой великой страны", - написал Уоллес в Twitter.

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Согласно исследованию социологического института YouGov, результаты которого были опубликованы в четверг, Уоллес рассматривался избирателями в качестве наиболее вероятного преемника Джонсона. Более того, опрос на сайте сторонников тори "Консерватив хоум" также показывал, что именно глава Минобороны является фаворитом гонки.

Журнал The Spectator после заявления Уоллеса распространил свежий прогноз букмекеров относительно выборов нового лидера консерваторов, в котором теперь главным претендентом на должность премьера называется бывший министр финансов Риши Сунак. За ним идут замглавы министерства торговли Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс.

Официально о вступлении в предвыборную гонку пока заявили четыре политика. Помимо Сунака, это глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен и депутат Кеми Бэйднок. При этом публично о своей поддержке экс-главы Минфина уже заявили влиятельные члены Консервативной партии - лидер Палаты общин Марк Спенсер, бывший сопредседатель Консервативной партии Оливер Дауден, экс-министр обороны Лиам Фокс и бывший торговый представитель премьера-министра в Марокко и Тунисе Эндрю Маррисон.

Отставка Джонсона

В четверг после того, как британский кабмин демонстративно покинули 60 человек, в том числе Сунак, Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии. Он также сообщил, что перестанет быть премьер-министром, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит правительство. Временные рамки выборов нового партийного руководителя определят на следующей неделе.