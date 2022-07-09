В США раскрыли опасную тенденцию для Байдена

Телеведущий Стюарт Варни рассказал на Youtube-канале Fox Business, что у представителей Демократической партии США появился новый тренд. Они всеми силами стараются дистанцироваться от американского президента Джо Байдена и постепенно «сливают его».

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Стюарт Варни подчеркнул, что выборы в конгресс страны назначены на ноябрь 2022 года. Предельно низкий рейтинг Байдена (36%) значительно осложняет положение дел для высокопоставленных демократов, планирующих участвовать в кампании. Поэтому они решили отдалиться от президента, чтобы не навредить как себе, так и партии.

Ведущий отметил, что в Огайо мероприятие, на котором выступал глава страны, проигнорировали кандидат в региональный сенат Тим Райан и баллотирующаяся на пост губернатора штата Нан Уэйли.

По словам Варни, даже сотрудники телеканала CNN, известного как «бастион поддержки Байдена», жалуются на то, что в США нет «смелого лидера». Он напомнил, что влиятельная газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщается о том, что многие видные демократы хотели бы в 2024 году «избавиться от якоря» в лице действующего президента.