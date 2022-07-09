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26 минут назад

В Грузии объяснили отказ вступать в конфликт с Россией

Илья Родин

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в интервью изданию «Новости Грузия», что конфликт с Россией станет фатальным для страны. Об этом пишет Ura.ru

В Грузии объяснили отказ вступать в конфликт с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Каха Каладзе подчеркнул, что в случае военного конфликта с Россией, страна потеряет независимость, да и сама, скорее всего, прекратит существование. Он отметил, что грузинские чиновники должны принимать все необходимые меры для того, чтобы в Грузии «был мир».

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По словам мэра, за спокойствие в республике «выступает население страны». Он пообещал сделать все возможное, чтобы безопасность государства «была на первом плане».

Издание напомнило, что Москва потребовала от НАТО предоставления письменных гарантий о нерасширении альянса за счет Грузии. Но в организации категорически отказались дать такие обязательства.

В мире,Каха Каладзе,НАТО,
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