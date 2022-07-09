Литва возмутилась закрытием в Белоруссии литовских школ

Министерство иностранных дел Литвы возмутилось намерением Белоруссии запретить преподавать на литовском языке в школах на ее территории с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщает Baltija.eu.

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«Действия Беларуси нарушают международные обязательства и обязательства ОБСЕ по обеспечению образования на языках национальных меньшинств и негативно скажутся на образовательных и языковых правах национальных меньшинств. Это первый шаг к закрытию школ национальных меньшинств в Белоруссии», — сказала временный поверенный в делах Литвы при международных организациях Нида Якубоне.

С аналогичным мнением выступил и Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов, который призвал Минск пересмотреть запланированные изменения в законодательстве. Он также обратил внимание в своем докладе на попытки России оправдать военную операцию против Украины через проблему национальных меньшинств.

В Белоруссии существуют две литовские школы — Пелясская и Рымдзюнская, первая содержится за счет Вильнюса. Известно, что в новых условиях литовское Министерство образования, науки и спорта рассматривает возможность прекращения финансирования последней.