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34 минуты назад

Литва возмутилась закрытием в Белоруссии литовских школ

Газета.Ru

Министерство иностранных дел Литвы возмутилось намерением Белоруссии запретить преподавать на литовском языке в школах на ее территории с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщает Baltija.eu.

Литва возмутилась закрытием в Белоруссии литовских школ
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Действия Беларуси нарушают международные обязательства и обязательства ОБСЕ по обеспечению образования на языках национальных меньшинств и негативно скажутся на образовательных и языковых правах национальных меньшинств. Это первый шаг к закрытию школ национальных меньшинств в Белоруссии», — сказала временный поверенный в делах Литвы при международных организациях Нида Якубоне.

С аналогичным мнением выступил и Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов, который призвал Минск пересмотреть запланированные изменения в законодательстве. Он также обратил внимание в своем докладе на попытки России оправдать военную операцию против Украины через проблему национальных меньшинств.

В Белоруссии существуют две литовские школы — Пелясская и Рымдзюнская, первая содержится за счет Вильнюса. Известно, что в новых условиях литовское Министерство образования, науки и спорта рассматривает возможность прекращения финансирования последней.

Ранее сообщалось, что в литовских школах Белоруссии с сентября 2022 года больше не будут преподавать на литовском языке — образовательный процесс должен будет идти только на белорусском или русском языках.

В мире,Кайрат Абдрахманов,ОБСЕ,
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