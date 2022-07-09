Поляки устроили антиукраинскую акцию на футбольном матче

В Польше болельщики организовали антиукраинскую акцию во время футбольного матча Лиги конференций УЕФА. Фанаты вывесили баннер о Волынской трагедии.

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Фанаты вывесили плакат с надписью «Волынь 1943. Помним!» во время матча «Погонь» (Польша) — «Рейкьявик» (Исландия) Лиги конференций УЕФА. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на украинское издание «Обозреватель».