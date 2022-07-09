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35 минут назад

Байден соврал про Джона Маккейна в лицо его вдове

News.ru

Президент США Джо Байден солгал про свое отношение к умершему сенатору Джону Маккейну, когда вручал Президентскую медаль Свободы его вдове Сидни, передает Fox News. Американский лидер произнёс о сенаторе высокопарные слова, хотя ранее не раз грубо высказывался о нем.

Байден соврал про Джона Маккейна в лицо его вдове
Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global look PressChris Kleponis/Keystone Press Agency/Global look Press

Я никогда не переставал восхищаться Джоном. Никогда в жизни не говорил о нем ничего плохого, потому что я знал о его чести, мужестве и преданности делу, — заявил Байден во время вручения награды.

Однако телеканал напоминает, что ещё в 2008 году, когда проходила предвыборная гонка, Байден вовсе не лестно отзывался о Маккейне. Он говорил, что сенатор никогда не займет ведущие места в партии республиканцев, просто потому, что он больше похож на «мальчика на побегушках», чем на действительного лидера.

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Кроме того, Байден достаточно резко выражал свои сомнения, что действия Маккейна согласуются с ожиданиями его избирателей. Он говорил, что сенатор постоянно меняет собственное мнение, а американцы ждут на политической арене человека, у которого будет твердая позиция и неискоренимый оптимизм. Также Байден говорил, что всю критику бывшего президента США Барака Обамы Маккейн должен был высказывать ему в лицо, а не за глаза, в ходе митингов.

Ранее сообщалось, что Джо Байден планировал предложить вдове Маккейна высокую должность — посла Соединённых Штатов в Великобритании. Он говорил, что всё произойдет, если сама Сидни будет заинтересована в таком развитии событий.

В мире,Джон Маккейн,Джозеф Байден,Барак Обама,Республиканская партия США,
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