В США признали неспособность Запада повлиять на решения Кремля по Украине

Экономическая мощь США не смогла повлиять на решения российского руководства по специальной операции на Украине, заявил обозреватель американского журнала Foreign Affairs Барри Эйхенгрин (Barry Eichengreen).

По его словам, главное «американское оружие дало осечку». Эксперт пришел к выводу, что санкциями Вашингтон загонит США в экономический тупик.

«Несмотря на весь ущерб от карательных мер, убедить Кремль прекратить спецоперацию или хотя бы повлиять на его военные амбиции пока не удается», — уточнил автор.

Эйхенгрин добавил, что американские власти и Запад в целом годами пользуются экономическими инструментами в своих внешнеполитических интересах. Экономическая мощь наиболее эффективна в случае, когда применяется в коалиции, уточнил журналист. По его словам, в условиях многополярной мировой экономики, где товары и услуги первой необходимости можно получить от разных поставщиков, важность сотрудничества возрастает еще сильнее.

«В дальнейшем экономическая мощь США будет впадать все в бóльшую зависимость от способности Вашингтона культивировать единство на фоне растущего раскола между странами в планетарном масштабе», — подчеркнул он.