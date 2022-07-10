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1 час назад

В США заявили о неспособности Запада повлиять на решения Кремля по Украине

Lenta.ruиещё 2

Экономическая мощь США не смогла повлиять на решения российского руководства по специальной операции на Украине, заявил обозреватель американского журнала Foreign Affairs Барри Эйхенгрин (Barry Eichengreen).

В США признали неспособность Запада повлиять на решения Кремля по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, главное «американское оружие дало осечку». Эксперт пришел к выводу, что санкциями Вашингтон загонит США в экономический тупик.

«Несмотря на весь ущерб от карательных мер, убедить Кремль прекратить спецоперацию или хотя бы повлиять на его военные амбиции пока не удается», — уточнил автор.

Эйхенгрин добавил, что американские власти и Запад в целом годами пользуются экономическими инструментами в своих внешнеполитических интересах. Экономическая мощь наиболее эффективна в случае, когда применяется в коалиции, уточнил журналист. По его словам, в условиях многополярной мировой экономики, где товары и услуги первой необходимости можно получить от разных поставщиков, важность сотрудничества возрастает еще сильнее.

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«В дальнейшем экономическая мощь США будет впадать все в бóльшую зависимость от способности Вашингтона культивировать единство на фоне растущего раскола между странами в планетарном масштабе», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что спецоперация на Украине стала поводом для «удушения» экономики России, подрыва ее конкурентоспособности и блокирования ее будущего развития. Он отметил, что Запад не смущает, что антироссийские ограничения «начинают наносить ущерб рядовым гражданам их же государств».

В мире,Барри Эйхенгрин,Сергей Лавров,МИД России,
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