В МИД Финляндии объяснили причину резкого вступления страны в НАТО

Министр иностранных дел (МИД) Финляндии Пекка Хаависто заявил, что резкое изменение позиций финнов по вопросу вступления в НАТО «связано с масштабным изменением обстановки безопасности». Об этом он рассказал в интервью «Фонтанке».

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Он подчеркнул, что, с учетом своей истории, Финляндия всегда «весьма конкретно» относилась к вопросам безопасности и придавала большое значение национальной обороне. По словам главы финского ведомства, изменение отношения граждан страны к членству в Североатлантическом альянсе объясняется не только действиями России на территории Украины, но и проводимым вокруг данного конфликта обсуждением возможности применения неконвенционального оружия.