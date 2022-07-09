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55 минут назад

В МИД Финляндии объяснили причину резкого вступления страны в НАТО

Lenta.ru

Министр иностранных дел (МИД) Финляндии Пекка Хаависто заявил, что резкое изменение позиций финнов по вопросу вступления в НАТО «связано с масштабным изменением обстановки безопасности». Об этом он рассказал в интервью «Фонтанке».

В МИД Финляндии объяснили причину резкого вступления страны в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что, с учетом своей истории, Финляндия всегда «весьма конкретно» относилась к вопросам безопасности и придавала большое значение национальной обороне. По словам главы финского ведомства, изменение отношения граждан страны к членству в Североатлантическом альянсе объясняется не только действиями России на территории Украины, но и проводимым вокруг данного конфликта обсуждением возможности применения неконвенционального оружия.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления. Позже сторонам все же удалось прийти к соглашению.

В мире,Безопасность,Пекка Хаависто,НАТО,
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