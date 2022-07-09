Десятки журналистов провели ночь около дома Синдзо Абэ

Десятки японских и иностранных журналистов провели ночь перед домом Синдзо Абэ в токийском районе Сибуя, куда в ближайшие часы должны доставить тело бывшего главы японского правительства, убитого в результате покушения, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В настоящее время машина с телом бывшего премьера направляется в сторону Токио. В Медицинском университете префектуры Нара, куда Абэ был доставлен после покушения и где была зафиксирована его смерть, в ночь на субботу была проведена аутопсия.