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1 час назад

Десятки журналистов провели ночь около дома Синдзо Абэ

ТАСС

Десятки японских и иностранных журналистов провели ночь перед домом Синдзо Абэ в токийском районе Сибуя, куда в ближайшие часы должны доставить тело бывшего главы японского правительства, убитого в результате покушения, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Десятки журналистов провели ночь около дома Синдзо Абэ
Фото: ReutersReuters

В настоящее время машина с телом бывшего премьера направляется в сторону Токио. В Медицинском университете префектуры Нара, куда Абэ был доставлен после покушения и где была зафиксирована его смерть, в ночь на субботу была проведена аутопсия.

Ожидается, что в субботу в доме семейства Абэ в Токио пройдет прощание с умершим для узкого круга родных, друзей и коллег.

В мире,Синдзо Абэ,
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